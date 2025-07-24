BM ve İİT İşbirliğine Dikkat Çekti - Son Dakika
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BM ve İİT İşbirliğine Dikkat Çekti

24.07.2025 19:50
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BM, jeopolitik karmaşıklıkta İİT ile işbirliğinin önemini vurguladı ve ortak hedefleri belirtti.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), dünya genelinde jeopolitik karmaşıklığın arttığı bu dönemde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve bölgesel örgütlerle işbirliğinin vazgeçilmez nitelikte olduğunu bildirdi.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) hususi olarak İİT olmak üzere BM ve bölgesel örgütlerle işbirliğinin önemi ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, İİT'nin 57 üye devleti bir araya getiren siyasi, ekonomik, kültürel ve dini açıdan etkili bir platform olduğunu kaydetti.

İİT'nin sesinin çatışmalardan etkilenen birçok bölgede önemli bir ağırlık taşıdığına dikkati çeken Khiari, BM'nin bu ortaklığı sadece kurumsal işbirliği olarak değil, aynı zamanda kalıcı barışı, kapsayıcı yönetişimi ve insan haklarına saygıyı teşvik etme çabalarının asli bir parçası olarak gördüğünü söyledi.

Khiari, "Jeopolitik karmaşıklığın arttığı bir dönemde, İİT gibi bölgesel ve alt bölgesel örgütlerle işbirliği vazgeçilmez olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Filistin konusunda ortak hedefler"

Khiari, BM ile İİT'nin birçok ülkeye özgü ve tematik alanda işbirliği yaptığını belirterek, "Orta Doğu'da özellikle Filistin meselesinde uzun süredir ortak hedefleri paylaşıyoruz." diye konuştu.

Gazze için hazırlanan İyileşme ve Yeniden İnşa Planı'na İİT ve Arap Birliğinin verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Khiari, planın adil ve kapsamlı bir çözüm yönündeki çabaları güçlendirdiğini dile getirdi.

Pakistan'dan "İİT-BM işbirliği derinleşmeli" çağrısı

Oturumun başkanlığını yürüten Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ise küresel düzensizliğin derinleştiği bir dönemde olunduğuna işaret ederek, "Cezasızlıkla yürütülen savaşlar, hesap verilmeyen işgaller ve çoğalan insani krizler arasında, koordinasyon ve ilkesel eylem her zamankinden daha acil bir ihtiyaçtır." dedi.

Dar, İİT'nin "BM'den sonra dünyanın en büyük hükümetler arası örgütü" olduğunu vurgulayarak, "İİT, küresel ile bölgeseli buluşturan, siyasiyi insani olanla dengeleyen bir köprü görevi görmektedir." ifadesini kullandı.

İİT'nin bölgesel varlığı, kültürel hassasiyetleri ve siyasi meşruiyeti sayesinde, küresel mekanizmaların yetersiz kaldığı alanlarda hızlı ve güvenilir tepkiler verebildiğini kaydeden Dar, İİT'nin barış ve güvenlik mimarisinde hayati bir ortak olduğunu söyledi.

Dar, "BM ile bu işbirliği kurumsallaşmalı, operasyonel sinerjiye dönüşmelidir." çağrısını yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanı, İİT'nin aşırılıkla mücadele ve İslamofobi'ye karşı duruşuyla da öne çıktığını vurgulayarak, "İslamofobinin endişe verici şekilde yeniden yükseldiği bu dönemde, İİT'nin bu konudaki güçlü sesi küresel çabalara entegre edilmeli." dedi.

Dar, ayrıca BM Güvenlik Konseyi reformu konusunda da İİT üyesi ülkelerin, genişletilecek her kategoride yeterli temsile sahip olması gerektiğini dile getirdi.

İİT'den "çok taraflı ortaklık" vurgusu

İİT'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf ed-Dubey de oturumda yaptığı konuşmada, BM ile İİT arasındaki işbirliğinin çok boyutlu olarak geliştiğine dikkati çekti.

Dubey, "İki teşkilat, siyasi, ekonomik, sosyal, insani, kültürel ve bilimsel alanlarda yakın işbirliğini derinleştiriyor. Yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretme arayışımız sürüyor." şeklindeki görüşünü dile getirdi.

Filistin meselesinin İİT gündeminde merkezi bir yere sahip olduğunu vurgulayan Dubey, "Ne yazık ki Filistin halkının meşru haklarının iadesi hala uzak bir hayal gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dubey, çok taraflı eylemlerinin artırılması gerektiğini belirterek, BM ve İİT'nin stratejik, iddialı ve tamamlayıcı bir ortaklıkla birlikte hareket etmekten başka seçeneği olmadığının altını çizdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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