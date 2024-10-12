BMGK'dan UNIFIL Saldırılarına Endişe - Son Dakika
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BMGK'dan UNIFIL Saldırılarına Endişe

BMGK, UNIFIL'e yönelik saldırılardan derin endişe duyduğunu ve acilen ateşkes çağrısında bulundu.

12.10.2024 02:47
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NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "E10" olarak bilinen seçilmiş üyeleri, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) İsrail ordusu tarafından hedef alınmasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

"E10", konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tüm taraflara uluslararası insancıl hukuk ve UNIFIL personeli ile tesislerinin güvenliğini sağlama çağrısı yapılan açıklamada, barış güçlerinin kasıtlı olarak hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk ve BMGK'nin 1701 sayılı kararının ihlali olduğu belirtildi.

"UNIFIL, bölge istikrarına katkı sağlıyor"

Açıklamada, UNIFIL'e destek verilirken, barış gücünün bölge istikrarına katkı sağladığının altı çizildi.

İsrail'in 10 ve 11 Ekim'de UNIFIL tesislerine saldırılarından derin endişe duyulduğu aktarılan açıklamada, saldırı sonucu bazı personelin yaralandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Lübnan'da artan sivil ölüm, yıkım, sivil altyapıların hedef alınması ve yerinden edilen kişi sayısının artışından da derin endişe duyulduğu vurgulandı.

Acilen ateşkes çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası insancıl hukuk ile BMGK'nin 1701 sayılı kararına saygı duyulması çağrısına yer verildi.

Kaynak: AA

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