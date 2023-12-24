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BMGK'den Gazze'ye yardım kararı

BMGK'de kabul edilen karar tasarısının Gazze için yetersiz olduğunu belirten UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, ateşkes olmadan yardımların girişi için acil adım atılmasını talep etti.

BMGK\'den Gazze\'ye yardım kararı
24.12.2023 - 18:17,
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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, ateşkes olmadan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının Gazze için çok az şey yapabileceğini belirtti.

Touma, BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin New York Times'a açıklamada bulundu.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamasında Touma, "BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu kararın gerçek anlamda ne gibi bir fark yaratacağını yalnızca zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye insani yardımların arttırılması gerektiğini vurgulayan Touma, "Ateşkes olmadan BMGK'nin kararı, Gazze'ye çok az şey yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

BMGK'de Gazze'de yardımlar için karar tasarısı

BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı dört kez yapılan ertelemenin ardından 22 Aralık'ta kabul edilmişti.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, oylamada ABD ve Rusya "çekimser" kalmıştı.

Oylamadan önce, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesini talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti.

Kaynak: AA
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