Böcek'ten Özel'e Ziyaret: Birlik ve Dayanışma Vurgusu

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, CHP lideri Özel ile bir süre görüşerek, Antalya'da yapılan projeler hakkındı bilgi vererek, hayata geçirecekleri çalışmaları anlattı.

Başkan Muhittin Böcek, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin her alanda zor günlerden geçtiği bu dönemde bizim için gün, birlik günü; gün, omuz omuza verip ülke menfaati için çalışma günüdür. Tüm ülkeyi aydınlık yarınlara çıkarma yoludur. Bu konudaki kararlılığımızı Genel Başkan'ımıza yeniden ifade etme fırsatını buldum. Kendisine misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi.