Bodrum Belediyesi Hidroponik Tarım Çalışmalarına Başladı

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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi, '17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü' kapsamında, hidroponik tarım çalışmalarına başladı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından kuraklıkla mücadele ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek için FrontAG Nexus Projesi ile hidroponik sistem, hayata geçiriliyor.

2023'te başlayan FrontAG Nexus Projesi, iklim değişikliği ve su kaynaklarının sınırlı olması ile mücadele etmeyi amaçlıyor. İleri tarım teknolojilerini teşvik eden Avrupa Birliği projesi, su, enerji, gıda ve ekosistem (WEFE) kaynaklarının verimli kullanımıyla Akdeniz bölgesindeki tarım sistemlerinin sürdürülebilirliğini artırmak hedefliyor.

Proje kapsamında, bitkilerin toprak yerine besin çözeltileri içinde yetiştirildiği, su kullanımını minimuma indirerek verimliliği artıran tarım yöntemi sağlayan hidroponik sistem kurmak için harekete geçildi.

Hidroponik sistem, bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinleri doğrudan sağlarken su kullanımını ve atık üretimini minimize ediyor. Pilot uygulama olarak başlatılan hidroponik sistem ile su tasarrufu sağlayan teknolojileri yaygınlaştırmak, bölgedeki tarım uygulamalarının verimliliğini artırmak ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak hedefleniyor.