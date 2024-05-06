Bodrum Canlar Şenliği 10. kez düzenlendi

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(MUĞLA) - Her yıl düzenlenen Bodrum Canlar Şenliği'nin 10'uncusu, Kumköy Mahallesi'nde Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'nin katılımıyla gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi'nin desteği, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği, Kumköy Muhtarlığı ve Kum İrmene Kültür Derneği iş birliği ile düzenlenen Bodrum Canlar Şenliği, 5 Mayıs Pazar Günü yapıldı.

Şenlikte Türk Halk Müziği Sanatçısı Güler Duman'ın yanı sıra, Kum İrmene Kültür Derneği Bir Saz Bir Söz Sanat Grubu ve Sanatçı İlhan Özçelik, Ahura Ritim Topluluğu, Müzisyen Saygın Şahin ve Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Halk Müziği Topluluğu da sahne aldı.

Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Remzi Kazmaz, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Başkanı Naciye Bayır ile STK ve dernek temsilcileri, Kumköy Mahalle Muhtarı Ergün Taş, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşması yapan Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Başkanı Naciye Bayır, hep bir arada ve dayanışma içinde olmayı diledi. Kumköy Mahalle Muhtarı Ergün Taş ise şenliği ilerleyen zamanlarda daha da büyütmek istediklerini belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 10. Bodrum Canlar Şenliği'nde hep beraber can, kardeş, Bodrum ve Türkiye olmaktan gurur duyduğunu vurgularken, "Canlar Şenliği gönlünde demokrasiyi, laikliği ve vatan sevgisini taşıyan, cinsiyet ayrımı yapmadan herkesin birleştiği bir festivaldir. Alevi Bektaşi anlayışında hiçbir ayrım yoktur. Kadınlar, erkekler beraber ibadetlerini yapar ve birbirine bir can olarak bakarlar. Ben buradan kıymetli canlarımızın 10. Canlar Şenliğini kutluyorum. Sizlerle beraber olmaktan ve bu etkinliğe katkı vermekten dolayı Bodrum Belediye Başkanı olarak şeref duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Başkanı Naciye Bayır ve Kumköy Mahalle Muhtarı Ergün Taş tarafından Başkan Tamer Mandalinci'ye plaket verildi.

Bodrum Canlar Şenliği'nde canlarla birlikte olmaktan onur duyduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz yoğun programından dolayı şenliğe katılamayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın sevgi ve saygılarını iletti.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum nüfusunun gitgide artarak genişlediğini, örf ve geleneklerimize sahip çıkılması gerektiğini vurguladığı konuşmasında, "Bu festivalin yapılmasında katkısı olan belediyemize, muhtarlığımıza, Alevi Bektaşi Derneğine, canlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından Canlar Şenliği müzik dinletileri ile devam etti.