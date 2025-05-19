Bodrum\'da 19 Mayıs Bayramı Etkinlikleri

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesince düzenlenen etkinlik için Marina girişinde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle bando eşliğinde Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü. Havai fişek gösterisinin yer aldığı programa, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de katıldı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919 tarihinin önemini anlattı.

Çit, "Bu milletin damarlarında bağımsızlık vardır. Bu millet hür iradesini, bağımsızlığını sonsuza dek sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

Vatandaşların bayramını kutlayan Belediye Başkanı Mandalinci de Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşayacağını vurguladı.

Meydandaki programda şarkıcı Can Bonomo sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Bonomo'ya, vatandaşlar da eşlik etti.