Bodrum\'da 29 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi.

Ekipler, fiber karinalı lastik botta aralarında çocukların da olduğu 29 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.