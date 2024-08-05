Bodrum'da 44 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 44 düzensiz göçmen yakalandı, 32 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu.

Ekipler tarafından lastik botta 18'i çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.