Bodrum'da annesini öldüren çocuk hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Bodrum'da annesini öldüren çocuk hakkında iddianame hazırlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı annesini bıçakla öldüren 16 yaşındaki D.D. hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, sanığın annesini evde istememesi üzerine maktulün ayrı bir otele yerleştiği ve olay günü D vitamini tahlili meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucunda annesini bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. Sanık hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın yakınına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

09.07.2024 16:17
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı annesini bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık hakkında 24 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Annesi Figen B'yi bıçakla öldürmesine ilişkin tutuklanan 16 yaşındaki D.D. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın yakınına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan hazırlanan iddianame Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın annesini evde istememesi üzerine maktulün olaydan yaklaşık 1 ay önce ayrı bir otele yerleştiği, çocuklarının yaşadığı eve zaman zaman temizlik, yemek ve benzeri ihtiyaçları yapmak için geldiğine işaret edildi.

Cinayetten bir gün önce ise sanık ile annesi arasında D vitamini tahlili meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve D.D'nin olay günü eve çağırdığı annesini bu sebeple bıçakla boğazından bıçaklayarak öldürdüğü belirtilen iddianamede, bu nedenlerle sanığın 24 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede yer alan ölüm raporunda ise maktulün boğazında çeşitli boylarda 3 ayrı kesi bulunduğu da kaydedildi.

Olay

Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta 24 Kasım 2023'de D.D. (16) ile annesi Figen B. arasında çıkan tartışmada D.D, annesini bıçaklamıştı.

Yaralı halde evinin bahçesine çıkan kadının, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde aşırı kan kaybından hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olay yerinde polislerce gözaltına alınan D.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da annesini öldüren çocuk hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

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