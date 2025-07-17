Bodrum'da Basın Buluşması

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti tarafından Bodrum Kaymakamlığına atanan Ali Sırmalı onuruna verilen yemekte basın mensuplarıyla buluştu.

Akbıyık, Ambrosia Hotel'in balo salonunda gerçekleştirilen yemekte yaptığı konuşmada, Bodrum basınını yakından takip ettiklerini söyledi.

Bodrum'un önemli bir turizm merkezi olduğunu ifade eden Akbıyık, "Bodrum'dan yanlış bir algı direkt hem buranın turizmini hem de ülke ekonomisini etkiliyor. Her alanda büyük çaba ve gayret içerisindeyiz. Sizlerle beraber olmaktan çok mutlu oldum." dedi.

Kaymakam Ali Sırmalı da basın mensuplarıyla işbirliği içinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan da Kaymakam Sırmalı'ya görevinin hayırlı olmasını diledi.

Vali Akbıyık'a da basına verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Ayhan, "Her sorunumuzla ilgileniyor, bize bilgileri en güzel şekilde aktarabiliyor. Muğla'ya kattığı değerlerden dolayı da ayrıca sayın valimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Programda Akbıyık, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Etkinlik sonunda Ayhan, Akbıyık'a basına verdiği destek ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, turizmci Zeynel Kılıç ve çok sayıda cemiyet üyesi gazeteci katıldı.