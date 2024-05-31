Bodrum'da Batan Lastik Botunun Ardından 2 Göçmenin Cesedine Ulaşıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Batan Lastik Botunun Ardından 2 Göçmenin Cesedine Ulaşıldı

Bodrum\'da Batan Lastik Botunun Ardından 2 Göçmenin Cesedine Ulaşıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu kaybolan 6 göçmenden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda biri kadın 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Cesetler, Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracıyla morga kaldırıldı.

31.05.2024 20:51
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu kaybolan 6 göçmenden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun motor arızası yapması sonucu yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bölgeye giden ekip tarafından 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılanlardan 6 düzensiz göçmenin denize düştüğünün bildirilmesi üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 2 insansız hava aracı, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 3 Sahil Güvenlik botu ve 2 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-06, DEGAK-07) daha sevk edildi.

Kayıp olduğu sanılan kişilerin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

Aramalarda biri kadın 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Düzensiz göçmenlerin cesetleri Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracına alınarak morga kaldırıldı.

Kaynak: AA

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