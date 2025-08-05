OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, akrabalar arasında borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan Erman Karakuş'un (22) yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, tarafların kavga ettiği ve 2 kişinin aldıkları darbeler sonrası düştüğü, bölgeye gelen otomobilin yerdeki bir yaralıyı alıp bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Borç Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?