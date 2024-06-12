Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliğinde 180 Kilogram Atık Topladı - Son Dakika
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Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliğinde 180 Kilogram Atık Topladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde gönüllü dalgıçlar tarafından 180 kilogram atık toplandı. Bodrum Belediyesi tarafından organize edilen temizlik çalışması, Turgutreis koyunda gerçekleştirildi. Toplanan atıklar geri dönüşüm için ayrılan merkeze götürüldü. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, etkinlikte toplanan atık sayısında azalma olduğunu belirterek, daha temiz bir Bodrum için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

12.06.2024 19:57
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibi temizliğinde 180 kilogram atık çıkardı.

Bodrum Belediyesince düzenlenen deniz dibi temizliğinin altıncı etabı, Turgutreis koyunda yapıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından yapılan temizlikte, denizden atıklar çıkarıldı. Turgutreis Balıkçı Barınağı'nın önünde sergilenen 180 kilogram atık, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Deniz dibi temizliği çalışmasının ağustosa kadar 13 ayrı koyda yapılması planlanıyor.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, yaptığı açıklamada, etkinlikte toplanan atık sayısında gözle görülür azalma olduğunu söyledi.

Farkındalık çalışmalarında pozitif sonuçlar almaktan mutluluk duyduklarını belirten Çelikkan, "Vatandaşlarımızın da destekleriyle daha temiz bir Bodrum, daha temiz bir deniz için Bodrum'a yakışan maviliği bulana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Ağustosa kadar 13 ayrı koyda yapılması planlanan deniz dibi temizliği etkinliği, 26 Haziran'da Gümüşlük sahilinde devam edecek.

Kaynak: AA

Turgutreis, Bodrum, Muğla, Çevre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliğinde 180 Kilogram Atık Topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliğinde 180 Kilogram Atık Topladı - Son Dakika
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