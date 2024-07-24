Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibinden 93 Kilogram Atık Çıkardı - Son Dakika
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Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibinden 93 Kilogram Atık Çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde dalgıçlar, Torba Mahallesi'nde 93 kilogram atık çıkardı. Etkinliğe, mahalle sakinleri, gönüllü dalış ekibi ve TÜRSAB tarafından sağlanan tekne desteğiyle birlikte katılım sağlandı. Çıkarılan atıklar, geri dönüşüm merkezine götürüldü.

24.07.2024 19:31
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibinden 93 kilogram atık çıkardı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğünce, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinin 11'inci etabı Torba Mahallesi'nde yapıldı.

Etkinliğe ilgili birim personelinin yanı sıra Torba Mahalle Muhtarı Fatma Kavcar, mahalle sakinleri ve gönüllü dalış ekibi katıldı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince de (TÜRSAB), ekiplere tekne desteği verildi.

Deniz dibi temizliği çalışmasında denizden 93 kilogram atık çıkarıldı.

Atıklar, Torba Limanı önünde sergilendikten sonra geri dönüşüm merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Çevre, Güncel, Son Dakika

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