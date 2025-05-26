Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibinden yaklaşık 20 ton atık toplandı.

Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda, Ortakent ile Yahşi sahili önlerinde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Tonoz düzenekleri olarak kullanılmış hurda variller, plastik bidonlar ve lastiklerin denizden çıkarılması için çalışma yapıldı.

Denizdeki yaklaşık 20 ton atık vinçler yardımıyla çıkarıldı ve kamyonlara yüklenerek katı atık tesisine gönderildi.

Çalışmaların diğer koylarda devam edeceği belirtildi.