Muğla'da doktoru yoğun bakımlık eden kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Muğla'da doktoru yoğun bakımlık eden kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde çıkan kavgada kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırılan doktorun durumu iyiye giderken, olay anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde ağabey ve kız kardeşinin hızla odaya girdiği ve arbede anları yer aldı.

06.08.2024 17:30
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezinde hasta yakınlarıyla çıkan arbedede kalp krizi geçiren doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın (63) yoğun bakımdaki tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği belirtildi. Doktor Tezvar'ı darbettiği iddiasıyla tutuklanan Engin Seymen (55) ve adli kontrolle serbest bırakılan kız kardeşi Ö.S.A.'nın (48) sağlık merkezinde, olay öncesi ve sonrasında yaşananlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

KARDEŞİYLE GİTTİĞİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE KAVGA ÇIKARDI

Olay, 29 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında, Ortakent Mahallesi 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve ailesiyle tatile gelen Engin Seymen, yüksek ateş şikayetiyle eşi Hilal S.'yi kız kardeşi Ö.S.A. ile birlikte aile sağlığı merkezine götürdü. Misafir girişi yaptıktan sonra Engin Seymen, içeride hastası olan doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın muayene odasına girdi. Tezvar, iddiaya göre, Engin Seymen'e, ateşi olan eşini hastaneye götürmesini söyledi. Seymen ise eşinin burada tedavi edilmesini isteyip, doktoru kolundan çekti. Çıkan tartışmada Tezvar ile Seymen arasında arbede yaşandı. Odaya giren diğer hasta yakınları ile merkezde çalışan personel kavgayı sonlandırdı.

ARBEDEDE DOKTOR FENALAŞTI

Olay sırasında fenalaşan doktor Tezvar, yere yığıldı. Tezvar'a ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaparken, ihbarla merkeze ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Tezvar, özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Seymen ve kız kardeşi Ö.S.A.'yı gözaltına alıp, Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

Bodrum'da doktorun darbedildiği olayın görüntüleri ortaya çıktı
Doktor Mustafa Hürkal Tezvar

AĞABEY TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seymen ve kız kardeşi Ö.S.A. ise adliyeye sevk edildi. Seymen'in ifadesinde, eşine bakması için doktorun yanına gittiği ve onu kolundan tutarak çektiği, sonrasında doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın kendisine küfrettiğini, yaşanan olayda kendisinin ve araya giren kardeşinin yaralandığını söyledi. Darp girişimi olmadığını iddia eden Seymen, kardeşiyle birlikte odadan çıktıktan sonra doktorun rahatsızlandığını öne sürdü. Ö.S.A. ise olayda araya girmek istediğini, ağabeyinin ve kendisinin yaralandığını söyledi. Öte yandan, 2 şüphelinin de darp raporu aldığı ve doktor Tezvar'dan şikayetçi oldukları belirtildi. Olayda Seymen tutuklanırken, kardeşi Ö.S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum'da doktorun darbedildiği olayın görüntüleri ortaya çıktı
Engin Seymen

GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Olayın ardından özel hastanede tedavisi süren doktor Tezvar'ın durumunun iyiye gittiği, bilincinin açık olduğu ve hastanede ara ara kısa yürüyüşler yaptığı belirtildi. Öte yandan, olay anı, öncesi ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Seymen'in doktor Tezvar ile kapısının önünde konuşurken önce kardeşi Ö.S.A.'nın ardından kendisinin odaya girdiği görüldü. Yükselen sesler üzerine diğer doktor ile hastaların kapının önüne geldiği, Seymen ve kardeşi Ö.S.A. odadan çıkarken koridorda yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla\'da doktoru yoğun bakımlık eden kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da doktoru yoğun bakımlık eden kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ders Olsun: Öyle doktorlar var ki onları gördükçe bu olaydaki doktorlara üzulesim gelmiyor. Çünkü şikayet ediyorsun doktora kimse bir şey yapmıyor. 15 8 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk: Aile.hekimlerinin hicbir yetkisi yok bir serum takmıyorlar yetersizler.hekimler neyse hemsireler.felaket.tovbe estagfurullah en yakınlarımız dr hemsirede bu ne kardesim.yasl8 hastaya diyorki aşı yapacak burda cıkarma kazagini toz oluyor.sonrada saglıkciya siddet.olay tuzlada 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: bodrumda 2 çocuğum ve eşimle birlikte acile gitti şiddetli mide reaksiyonları yüzünden, gıda zehirlenmesi yaşadık, acilin önünde 2 saat 15 dakika bekledik biraz iyileştik, sonra serum yeriz daha da iyi oluruz diye ümit ediyorduk ki, ilaç bile yazmadılar yüzümüze de bakan olmadı zaten gittik otele kahve falan yedirdim çocuklara, muz yedirdim 2 gün daha kustuk iyileştik, Allah razı olsun doktorlardan 0 0 Yanıtla

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