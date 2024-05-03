Bodrum'da Genel Temizlik Hareketi Başlıyor - Son Dakika
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Bodrum'da Genel Temizlik Hareketi Başlıyor

Bodrum\'da Genel Temizlik Hareketi Başlıyor

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde ilçe genelinde genel temizlik çalışması yapılacak. Temizlik etkinliği 8 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

03.05.2024 10:26  Güncelleme: 10:29
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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci öncülüğünde ilçe genelinde genel temizlik çalışması yapılacak. Bodrum'un her mahallesinde gerçekleştirilecek temizlik hareketi, 8 Mayıs Çarşamba günü başlıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci tarafından genel temizlik hareketi programlandı. Yaşam alanlarının korunması ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla yapılacak olan temizlik çalışmasına belediye çalışanları da katılacak.

Temizlik etkinliği için 8 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00'da Kumbahçe Meydanı, Gümbet Dolgu Alanı, Akçaalan Kapalı Pazar Yeri ve Yalıkavak Atatürk Meydanı'nda buluşulacak. Çalışmanın ilk etabında Akçaalan, Bahçelievler, Çarşı, Geriş, Gümbet, Karabağ, Kumbahçe, Turgutreis, Umurça ve Yalıkavak mahallelerinin sokakları ve kıyı şeridi ot ve çöpten arındırılacak.

Temizlik hareketinin ikinci etabının, 15 Mayıs Çarşamba günü, Müsgebi, Yahşi, Bitez, Dağbelen ve Yaka mahallelerinde yapılması planlanıyor.

DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ YAPILACAK

Bodrum Belediyesi tarafından her yıl "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliğinin bu yılki programı, Kumbahçe'den başlayacak. Denizleri ve kıyıları koruyup temiz tutmak amacıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, 8 Mayıs Çarşamba günü Kumbahçe'de, 15 Mayıs Çarşamba günü ise Gümbet'te saat 10.00-12.00 arasında yapılacak. Deniz dibi temizliği etkinliğinin her çarşamba farklı bir koyda olmak üzere toplam 13 koyda yapılması planlanıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kendisinin de çalışmalara katılacağını belirtirek, "Planlanan temizlik çalışmasında sivil toplum örgütlerimiz başta olmak üzere halkımızın da bizlere destek olacağına inanıyorum. Çevre bilincini kalıcı hale getirmek, toplumsal farkındalık yaratmak ve sokaklarımızı temiz tutmak için, daha yaşanabilir bir Bodrum için el ele verip bu çalışmayı her mahallemizde gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Tamer Mandalinci, Bodrum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Genel Temizlik Hareketi Başlıyor - Son Dakika

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