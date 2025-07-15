Bodrum\'da Gezi Teknesinde Yaralanma

Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlük gezi teknesinde düşerek yaralanan personel, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekiplerince deniz ambulansıyla tahliye edildi.

Orak Adası yakınlarında demirli günlük tur teknesinde görevli personel, pasarellanın (tekne ile iskele arasındaki bağlantıyı sağlayan tahta küçük köprü) kırılması sonucu dengesini kaybederek tekne içine düşüp yaralandı.

Tekne kaptanı durumu, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği Acil Yardım Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Deniz Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Deniz ambulansına alınan ve ilk müdahalesi yapılan yaralı, Milta Bodrum Marina'ya getirildi.

Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilen yaralı, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.