Muğla'nın Bodrum ilçesinde hurdalıkta başlayıp halı yıkama işletmesine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dereköy Mahallesi'ndeki hurdalıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle yakındaki halı yıkama işletmesine de sıçradı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle hurdalık ile işletmede hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Hurdalıkta Başlayan Yangın Halı Yıkama İşletmesine Sıçradı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?