Bodrum'da Kaçak Hafriyat Dökümüne 70 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da Kaçak Hafriyat Dökümüne 70 Bin Lira Ceza

Bodrum Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alana kaçak hafriyat döken bir şahsa 70 bin lira ceza uyguladı ve vatandaşları bu tür durumları ihbar etmeye davet etti.

21.02.2025 11:11  Güncelleme: 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alana kaçak hafriyat döken şahsa, Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesine istinaden "İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına ve depolamasına özgü yerler dışına atılmasından" 70 bin lira cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Karacababa mevkiinde kaçak hafriyat dökümü ile ilgili ihbarı değerlendirdi. Bölgeye giden ekipler, çevredeki vatandaşlardan aldıkları bilgiler ile kaçak hafriyat döken kişiyi tespit etti. İlgili kişiye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesine istinaden "İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına ve depolamasına özgü yerler dışına atılmasından" 70 bin lira cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kaçak hafriyat dökümlerine karşı devriye ve denetimlerini sıklaştırırken duyarlı vatandaşlardan da bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde ihbarda bulunmalarını istedi.

"Doğamızı ve çevremizi korumak hepimizin asli görevidir"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çevrenin, doğanın korunması ve Bodrum'un doğal güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılması için gerekli önlemleri almanın önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bodrum'un doğal ve tarihi yapısının koruması bizler için çok önemli. Zabıta ekiplerimiz, kaçak hafriyat dökümleri ile ilgili gerekli önlemleri almak için sürekli devriye görevindeler. Fakat gözden kaçırılan durumlar olabiliyor. Bu nedenle de vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaştıklarında mutlaka ilgili birimlerimizle iletişime geçmesini istiyoruz. Doğamızı ve çevremizi korumak hepimizin asli görevidir."

Kaynak: ANKA

Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Zabıta, Bodrum, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Kaçak Hafriyat Dökümüne 70 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:16 İsviçre, PKK’nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı İsviçre, PKK'nın Gizli Faaliyetlerini Açıkladı
19:02 Canlı anlatım 4 gol var, tempo inanılmaz Canlı anlatım! 4 gol var, tempo inanılmaz
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:30:05. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Kaçak Hafriyat Dökümüne 70 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.