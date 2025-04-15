Kağıt toplayıcısı bulduğu ziynet eşyalarını teslim etti, polis restoranda işe yerleştirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayan kişi, konteynerde bulduğu ziynet eşyasını polise teslim etti.
İlçede kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Aslan Kalkay, kent merkezinde çöp konteynerini ayıkladığı sırada siyah poşet buldu. Poşette ziynet eşyası olduğunu gören Kalkay, Bodrum Emniyet Müdürlüğüne giderek, altınları teslim etti.
Ev temizliği sırasında yanlışlıkla çöpe atıldığı ifade edilen ziynet eşyaları sahibine ulaştırıldı. Öte yandan, örnek davranış sergileyen Aslan Kalkay'ın polis ekiplerinin girişimiyle bir restoranda işe yerleştirildiği öğrenildi.
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