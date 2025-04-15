Kağıt toplayıcısı bulduğu ziynet eşyalarını teslim etti, polis restoranda işe yerleştirdi - Son Dakika
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Kağıt toplayıcısı bulduğu ziynet eşyalarını teslim etti, polis restoranda işe yerleştirdi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayıcılığı yapan Aslan Kalkay, çöp konteynerinde bulduğu ziynet eşyasını polise teslim etti. Eşyalar sahibine ulaştırılırken Kalkay, polis tarafından bir restoranda işe yerleştirildi.

15.04.2025 21:16  Güncelleme: 22:27
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kağıt toplayan kişi, konteynerde bulduğu ziynet eşyasını polise teslim etti.

KAĞIT TOPLAYICISI, BULDUĞU ZİYNET EŞYALARINI POLİSE TESLİM ETTİ

İlçede kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan Aslan Kalkay, kent merkezinde çöp konteynerini ayıkladığı sırada siyah poşet buldu. Poşette ziynet eşyası olduğunu gören Kalkay, Bodrum Emniyet Müdürlüğüne giderek, altınları teslim etti.

POLİS RESTORANDA İŞE YERLEŞTİRDİ

Ev temizliği sırasında yanlışlıkla çöpe atıldığı ifade edilen ziynet eşyaları sahibine ulaştırıldı. Öte yandan, örnek davranış sergileyen Aslan Kalkay'ın polis ekiplerinin girişimiyle bir restoranda işe yerleştirildiği öğrenildi.

Kağıt toplayıcısı bulduğu ziynet eşyalarını teslim etti, polis restoranda işe yerleştirdi
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kağıt toplayıcısı bulduğu ziynet eşyalarını teslim etti, polis restoranda işe yerleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Güngör:
    iki guzel yaklasim .. boyleli haberleri ozluyor insan 107 1 Yanıtla
  • Emre Keleş:
    on numara yardım yapmışlar ya. kağıt toplayıcılığına devam et kardeşim asgari ücretten iyidir 48 15 Yanıtla
  • Han:
    kağıttan daha fazla kazanıyodur, çok sürmez çıkar işten 40 8 Yanıtla
  • Murat Avci:
    aferin hala yüreği güzel insanlar var.. 44 0 Yanıtla
  • Ahmet Dabanlı:
    Ne garip deyilmi olması gereken yapılmış acayip miş gibi haber yapılıyor 22 2 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Merhametli polislerimiz iyi ki varlar... 16 0 Yanıtla
  • ünal üci:
    Adamın Zaten bir Mesleği var ve Özgür,Neden Mesleği küçümsenmiş, ve özgürlüğü elinden alınmış... 4 1 Yanıtla
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