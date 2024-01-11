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Bodrum'da konutların turizm amaçlı kiralanması yönetmeliği hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Bodrum'da konutların turizm amaçlı kiralanması yönetmeliği hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelikle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yönetmeliğin uygulanması ve sorular cevaplandırıldı.

11.01.2024 - 10:13,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelikle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, yönetmeliğin uygulanması ve sorular cevaplandırıldı.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da geçtiğimiz yaz döneminde yerli ve yabancı turistler tarafından günlük, haftalık ve aylık kiralama yapan konutlara talep oldukça yoğundu. Bu kapsamda, yarımada genelinde 2 binin üzerinde günlük, haftalık ve aylık olarak kiralama yapan konutlar bulunurken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle birlikte, konut sahiplerinin yerine getirmesi zorunlu olan şartlar yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Bodrum Ticaret Odası Toplantı Salonunda 'Konutların turizm amaçlı kiralanması bilgilendirme toplantısı' yapıldı. Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak ve beraberindeki heyetle çok sayıda konut sahibi katıldı. Toplantıda, yönetmeliğin uygulanması ve sorular cevaplandırıldı. Katılımcıların talep ve önerileri rapor haline getirilerek ilgili bakanlıklara iletilmek üzere paylaşılacak.(DHA)

Bodrum\'da konutların turizm amaçlı kiralanması yönetmeliği hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bodrum'da konutların turizm amaçlı kiralanması yönetmeliği hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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