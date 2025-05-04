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Bodrum'da Mavi Yolculuk Keyfi

Bodrum\'da Mavi Yolculuk Keyfi

Bodrum'un eşsiz koylarında gulet turları ile turistler unutulmaz bir tatil yaşıyor.

04.05.2025 11:15
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde guletlerle düzenlenen turlara katılan turistler, mavi yolculuğun tadını çıkarıyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum, mavinin bütün tonlarını barındıran eşsiz koylarında ziyaretçilerini ağırlıyor.

İlçede turizme ayrı bir canlılık katan koyları görmek isteyenler, Kumbahçe Limanı'nda bekleyen guletleri (yelkenli tekne) kullanarak maviliklere yelken açıyor.

Sabahın erken saatlerinde limanda demirli teknelere binen tatilciler, eşsiz Bodrum koylarındaki turlara katılıyor. Farklı konseptlerde hazırlanmış tur tekneleri de misafirlerini en iyi şekilde ağırlıyor.

Tur teknesi işletmecisi Şükrü Gençtürk, AA muhabirine, ilçede 17 yıldır günübirlik tur işiyle uğraştığını söyledi.

Sezonun başladığını ve bu yıl da beklentilerinin iyi olduğunu belirten Gençtürk, "Misafirlerimizi Bodrum'un birçok koyuna götürüyoruz. Turlarımızda öğle yemeklerimiz oluyor. Teknemizi 10 yıldır aralıksız tercih eden misafirimiz de var. Avrupa'nın birçok ülkesinden misafirimiz bizi tercih ediyor." dedi.

"Rezervasyonlarımızda iyi bir artış var"

Tekne sahibi Hüseyin Ünlü, 25 yıldır sektörde faaliyet gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl beklentilerimiz oldukça iyi. İngiltere, Hollanda ve Fransa'dan misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yeni bir sezona başlayacağımız için heyecanlıyız. Misafirlerimize fiyat politikası anlamında dürüst olalım. Turistlerden güzel şeyler duymak istiyoruz. Bu yıl sezondan beklentim çok yüksek. Rezervasyonlarımızda iyi bir artış var."

Alman uyruklu Elisabeth Holzinger Ünlü de eşiyle günübirlik tekne işiyle uğraştığını ifade ederek, yabancı uyruklu olduğu için yabancı misafirlerin teknelerinde daha rahat ettiğini dile getirdi.

17 yıldır aynı iskeleden mavi tura çıkıyor

Hollanda'da yaşamını sürdüren ve her yıl ilçeye tatil için gelen Tahir Dağdeviren, bir ay ilçede kalacağını anlattı.

Yaklaşık 17 yıldır aynı iskeleden mavi tura çıktığını belirten Dağdeviren, "Birçok tekneyle turlara katıldım. Turlarda koyları görmek çok güzel oluyor. Özellikle Orak Adası'nı görmek çok hoşuma gidiyor. Bence orası Türkiye'nin Maldivleri." dedi.

İlçeye tatil için Fransa'dan gelen ve turlara katılan Samira Hinzi, Bodrum'u çok beğendiğini ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Bodrum'un insanlara unutulmaz bir tatil imkanı sunduğunu belirten Hinzi, "Bodrum çok güzel bir yer. İnsanları çok iyi, yemekleri de çok güzel. Buraya gelirseniz bir daha unutamazsınız. Biz 5 gün önce geldik. Her gün değişik aktivite yapıyoruz. Tatilimiz çok güzel geçiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Mavi Yolculuk Keyfi - Son Dakika

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