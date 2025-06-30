Bodrum\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ortakent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Bölgedeki bir alışveriş merkezi güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Bodrum- Turgutreis kara yolu ise yangın söndürme araçları ile ekiplerin kolay ulaşım sağlayabilmesi için kapatıldı.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.