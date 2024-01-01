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Bodrum'da Otomobil Denize Düştü, Sürücü Kurtuldu - Son Dakika
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Bodrum'da Otomobil Denize Düştü, Sürücü Kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Gündoğan Mahallesi'ndeki balıkçı barınağındaki mendirekten henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan çalışma sonucunda araç denizden çekiciyle çıkarıldı.

01.01.2024 - 18:18,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otomobil denize düştü, sürücü kendi imkanıyla çıkarak kurtuldu.

Olay, saat 01.30 sıralarında Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil, balıkçı barınağındaki mendirekten henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü. Sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç, dalgıçların yaptığı çalışmayla denizden çekiciyle çıkarıldı. (DHA)

Bodrum\'da Otomobil Denize Düştü, Sürücü Kurtuldu
Kaynak: DHA
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