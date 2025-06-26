Bodrum\'da Plastik Boru Yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, plastik boruların depolandığı açık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi'nde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait olduğu belirtilen boruların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevlere müdahale etti.

Yoğun duman ilçenin birçok noktasından görüldü.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürülen yangın büyük çaplı hasara yol açtı.