Bodrum'da tekne patladı! 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bodrum'da tekne patladı! 3 kişi yaralandı

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Bodrum\'da tekne patladı! 3 kişi yaralandı
04.06.2025 11:13  Güncelleme: 11:37
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Bodrum\'da tekne patladı! 3 kişi yaralandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna yaklaşan bir teknede meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerinde itfaiye ve sağlık ekipleri alınan önlemlerle bölgeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknede meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

İlçedeki bir marinaya yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna yanaşan teknede henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Patlamanın ardından teknenin büyük bir bölümü zarar görüp su alırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da tekne patladı! 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • erkan zengin:
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