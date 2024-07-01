Bodrum'da TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bodrum\'da TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı öne sürülen TIR, otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. TIR şoförü gözaltına alındı.

01.07.2024 19:52
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı öne sürülen TIR, otomobile çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Güvercinlik Mahallesi Bodrum– Milas Karayolu'nda meydana geldi. Bodrum'dan Milas yönüne seyir halinde olan Mehmet B. idaresindeki 35 BTC 943 plakalı TIR, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca, kavşakta Bodrum istikametine dönüş yapmak isteyen Mehmet Alikoğlu (75) yönetimindeki 48 AGP 304 plakalı otomobile yan tarafından çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yola geçti. Otomobil sürücüsü Alikoğlu ve yanında bulunan Alaaddin Gökbulut (65) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Mehmet Alikoğlu, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Gökbulut'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. TIR şoförü Mehmet B. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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