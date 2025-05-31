Muğla'nın Bodrum ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Milas-Bodrum kara yolu Kaynar istikametinde, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen, bir otelin personelini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Trafik Kazası: 15 Yaralı - Son Dakika
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