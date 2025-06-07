Bodrum'da Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilgili kurumlar tarafından altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yağmur suyu hatları yenilenen, AYDEM tarafından elektrik hatları yer altına alınan ve MUSKİ tarafından arızalı su hatları değiştirilen Küçükbük Mahallesi genelinde üstyapı çalışmalarına başladı. 1 Haziran günü başlayan çalışmalarda, Hebil ve Farilya caddeleri ile Yamaç Sokak'ta bütüncül sıcak asfalt serimi yapıldı, Fevzi Çakmak Caddesi ve bağlı sokaklarda ise asfalt yama çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca birçok sokakta beton yama işlemleri de tamamlandı.

"Asfaltlar yenileniyor, tamirat ve yama çalışmaları gerçekleştiriliyor"

Çalışmaları yerinde takip eden Küçükbük Mahalle Muhtarı Ali Akbulut, "MUSKİ çalışmalarını bitirdi. Üstyapı için Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri üç gündür çalışma yapıyor. Asfaltlar yenileniyor, tamirat ve yama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Küçükbük, bayrama hazır hale geldi. Bodrum Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci'ye, Fen İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcımız Ahmet Yıldızhan'a ve meclis üyemiz İbrahim Özten'e katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program çerçevesinde Bodrum genelindeki üstyapı çalışmalarını sürdürecek.