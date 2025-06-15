Bodrum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 118 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına karşı operasyon yaptı. Bu kapsamda ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 118 gram skunk, 1 av tüfeği, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin dolar nakit para ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.