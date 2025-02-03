Bodrum'dan Depremzede Çocuklara Yardım - Son Dakika
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Bodrum'dan Depremzede Çocuklara Yardım

Bodrum\'dan Depremzede Çocuklara Yardım

Bodrum, Kahramanmaraş depreminin yıl dönümünde malzeme desteğiyle İslahiye'ye yardım gönderdi.

03.02.2025 18:46
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Muğla'nın Bodrum ilçesinden, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında bölgeye ihtiyaç malzemesi desteğinde bulunuldu.

Gaziantep'in İslahiye Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından başlatılan "İkinci El Ürün Kampanyası"na destek veren Bodrum Fenerbahçeliler Derneğinin organizasyonuna Bodrum Ticaret Odasının (BODTO) lojistik destek vermesiyle toplanan malzemeler, nakliye aracına yüklenerek yola çıkarıldı.

Aralarında giyim, ev tekstili, kitap, battaniye, kırtasiye malzemesi ve oyuncakların bulunduğu paketlerin araca yüklenmesi sırasında BODTO Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Gürkan Topan ve derneğin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kocadon, yaptığı açıklamada, kampanyaya destek vermekten mutlu olduklarını ifade ederek, Dernek Başkanı Gürkan Topan ile yönetim kuruluna, dernek üyelerine ve malzemeleri odaya ulaştıran duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Dernek Başkanı Topan da kulüp olarak sosyal sorumlulukların her zaman farkında olduklarını belirtti.

BODTO'nun kendilerine her türlü desteği verdiğini dile getiren Topan, şunları söyledi:

"Gelen yardım malzemeleri korunaklı bir yerde tutmak için binamızın depolarını kullandık. Başkan Kocadon da BODTO üyelerine kampanyanın duyurusunu yaparak destek oldu. Aralarında giyim eşyası, ev tekstili, kırtasiye malzemesi, kitap ve oyuncakların bulunduğu paketler, İslahiye'de bulunan konteynerlerde yaşayan yaklaşık 3 bin 700 kişinin barındığı bir konteyner kente ulaştırılacak. Bunun yaklaşık 1000 kadarı çocuk olduğu için üyelerimizden oyuncak da talep ettik. Özellikle evlerinde oyuncaklarını kendi elleri ile anne ve babalarına teslim eden çocuklarımız, bizleri daha da duygulandırdı. Hepsinin yanaklarından öperken kampanyamıza destek veren tüm Bodrumlu Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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