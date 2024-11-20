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Bodrum Müzesi EMYA Adayı

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne aday gösterildiği duyuruldu.

20.11.2024 14:16
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"ne (EMYA) aday gösterildiğini bildirdi.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Heyecanlıyız. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzemiz 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne aday gösterildi. Ellerimizde adeta yeniden hayat bulan bu müzemiz, sualtı hazinelerimiz ile kültürel mirasımızı dünya vitrinine taşıyor." ifadelerini kullandı.

Çağdaş müzecilik anlayışıyla gerçekleştirdikleri restorasyonların en güzel örneklerinden biri olan müzenin, tarihe sahip çıkma kararlılığının da bir yansıması olduğunu belirten Ersoy, "Adaylığımız ile kültürel mirasımızın uluslararası alandaki değerini bir kez daha taçlandırmış oluyoruz. Polonya'da 21-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ödül törenini heyecanla bekliyoruz." bilgisini paylaştı.

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin 2021'de restorasyonu tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yılın Müzesi Ödülü, 1977'den bu yana her yıl veriliyor ve Avrupa'nın yeni veya yeniden geliştirilen müzelerinde yenilik ve mükemmelliği temsil ediyor.

İlk olarak 1995'te Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri kapsamında "Özel Övgü Ödülü" kazanan Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, 2021'de tamamlanan restorasyon projesi kapsamında kültür varlıkları ve kültürel mirasın korunması uygulamaları, çağdaş müzecilik anlayışı ile yenilenen teşhir salonları ile Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından 2025 yılı Avrupa Yılın Müzesi olmaya aday gösterildi.

Polonya'nın Bialystok şehrinde, 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek EMYA Yıllık Konferansı'nda, 2025 yılı adayları, eski adaylar ve tüm EMYA topluluğu bir araya gelecek.

Konferansta, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinin de tanıtımının yapılmasının ardından 24 Mayıs'ta düzenlenecek ödül töreni ile ödül kazanan müzeler açıklanacak.

Kaynak: AA

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