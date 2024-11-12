Bolu'da Büyük Deprem Tatbikatı - Son Dakika
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Bolu'da Büyük Deprem Tatbikatı

Bolu\'da Büyük Deprem Tatbikatı

Simülasyonda Bolu'da 14 bin 544 bina yıkıldı, 2 bin 516 can kaybı yaşandı.

12.11.2024 18:00
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'SENARYO GEREĞİ BOLU'DA 14 BİN 544 BİNA YIKILDI'

AFAD Başkanlığı tarafından 7 ilde gerçekleştirilen tam kapsamlı bölgesel deprem tatbikatında, senaryo gereği Bolu'da Çamyayla köyü merkezli 7 ili etkileyen 7.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bolu'da, AFAD başta olmak üzere arama ve kurtarma ekipleri, senaryo gereği yıkılan binada arama kurtarma çalışması yürüttü. Yaralılar ve hayatını kaybedenler sedyeyle enkazdan çıkarıldı. Okulu güçlendirme çalışmaları kapsamında bir kısmı yıkılan eski Güzel Sanatlar Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen tatbikat alanında 'Bianca' isimli köpek arama yaptı. Deprem bölgesinde Bolu 2'nci Komando Tugayı'na bağlı askerler çadır kent kurdu. Tatbikatta, senaryo gereği enkaz altında yakınları kalanlar ekiplere zorluk çıkardı. Tatbikat senaryosu kapsamında Bolu'da 2 bin 516 can kaybı yaşandı, 4 bin 735 kişi ağır yaralandı, 14 bin 544 bina yıkılırken, 111 bin 747 kişi ise barınma sorunu yaşadı.

'9 İLİMİZDEN BOLU'YA VE İLÇELERİMİZE EKİPLER İNTİKAL ETTİ'

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, senaryo gereği Bolu'ya 9 ilden destek ekip geldiğini aktararak, "Bu tabii bir tatbikat olması hasebiyle aslında bir nevi eksiklerimizi görmek, Allah göstermesin, bir afetin vukuunda nasıl hareket etmemiz gerektiğini tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde nasıl hareket etmemiz gerektiğinin bir göstergesi oldu. 9 ilimizden Bolu'ya ve ilçelerimize ekipler intikal etti. Belediye başkanlığımız, garnizon komutanlığımız, emniyet ve jandarmamız, hep birlikte bu senaryo çerçevesinde çalışmaları bir gözden geçirmiş olduk. Allah, devletimizi, milletimizi, ülkemizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

YERLİ İHA BAHA KULLANILDI

Tatbikat kapsamında, alanda HAVELSAN tarafından üretilen ve 6 saate kadar havada kalabilme özelliğine sahip BAHA Otonom Bulut Altı İHA kullanıldı. Yerli üretim İHA ile bölge sürekli kontrol edildi. AFAD'ın teknik kapasitesine dikkat çeken Vali Aydın, BAHA'ya ilişkin, "AFAD'ımızın teknik kapasitesi gerçekten çok yükseldi. Hem kullandığı araç ve gereçler hem kullandığı böyle insansız hava araçlarıyla zararın tespiti noktasında çok hızlı hareket etmemizi sağladı bu insansız hava araçları. Halihazırda 2 araç Bolu'muza getirildi. Bir tanesi benzinli, bir tanesi elektrikli. Her ikisinin de 3 saat ile 6 saat arasında havada kalma kabiliyeti olan, gece görüş imkanı olan, termal ısı hassasiyeti olan kameraları bünyesinde bulunduran ve HAVELSAN tarafından, gurur verici tarafı da orası. Yerli aletler bunlar. Dolayısıyla bunları kullanmak tüm afetlerde idarelerin kapasitelerini genişletmesi açısından çok önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu'da Büyük Deprem Tatbikatı - Son Dakika

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