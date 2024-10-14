Bolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu Yumrukaya mevkinde K.K. idaresindeki 14 ACP 388 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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