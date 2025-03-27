Bolu'da Yangın Davasında 9 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da Yangın Davasında 9 Tutuklama

Bolu'daki otel yangınında 9 kişi tutuklandı, ölü sayısı 78'e yükseldi, soruşturma devam ediyor.

27.03.2025 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi ve 2 kızı ile 3 şüpheli tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından dün gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan'ın ardından 9 kişi hakkında daha yakalama kararı verildi.

Aralarında yanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Ergül'ün eşi ve 2 kızı ile otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel ile elektrik teknisyeni Muharrem Şen tutuklandı.

Şüphelilerden iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Kübra Demir adli kontrol şartıyla, mimar Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Ece Kayacan ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi.

Süreç

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 31 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Halit Ergül, Kartalkaya, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kartal, Güncel, Mimar, Kaza, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Yangın Davasında 9 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
TBMM’de ’’paçavra’’ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de ''paçavra'' gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

23:47 TBMM’de ’’paçavra’’ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de ''paçavra'' gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:16 Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
09:23 Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
09:21 Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
09:19 Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
09:13 Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
09:09 Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 05:33:06. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Yangın Davasında 9 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement