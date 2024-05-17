Bolu'da Zirai Don Zararı: Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Bolu'da Zirai Don Zararı: Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu\'da Zirai Don Zararı: Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu'nun Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinde 5-6 Mayıs'ta yaşanan zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçelerde gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ve hafif kar yağışının görüldüğü belirtilerek, tarım alanlarında zirai don zararı yaşandığı ifade edildi. İl genelinde teknik ekiplerin sahada ön inceleme yaptığı ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, il merkezinde erken ekim yapılan mısır ve patateslerde kısmi yaprak zararı ve stres oluştuğu, elma, armut, kiraz, şeftali ve fındıkta kısmi, asma ve cevizde ise ciddi don zararı yaşandığı bildirildi.

17.05.2024 14:55
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Bolu'nun Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinde 5-6 Mayıs'ta yaşanan zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 5-6 Mayıs'ta rakımı yüksek ilçelerde gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü belirtildi.

Hafif kar yağışının da görüldüğü Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinde tarım alanlarının zirai dondan etkilendiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda teknik ekiplerin sahada ön inceleme gerçekleştirdiği, il genelinde hasar tespit çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, il merkezinde erken ekim yapılan mısır ve patateslerde, soğuğa bağlı kısmi yaprak zararı ve stres oluştuğuna işaret edilerek, elma, armut, kiraz, şeftali ve fındıkta kısmen, asma ve cevizde ise ciddi don zararı yaşandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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