Bolu Dağı D-100 geçişinde sis sürücülere zor an yaşattı, görüş 30 metreye indi

Bolu Dağı D-100 geçişinde sis sürücülere zor an yaşattı, görüş 30 metreye indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dağı'ndaki D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde etkili olan sis, Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde görüş mesafesini yaklaşık 30 metreye kadar düşürdü. Bölgede sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
BOLU'da, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azaldığı bölgede, sürücüler araçları ile yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Kaynak: DHA
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