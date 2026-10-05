Bolu Dağı D-100 geçişinde sis sürücülere zor an yaşattı, görüş 30 metreye indi

BOLU'da, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Karanlıkdere, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azaldığı bölgede, sürücüler araçları ile yavaş ilerlemek zorunda kaldı.