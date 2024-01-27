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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Sonrası Ulaşım Normale Döndü - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Sonrası Ulaşım Normale Döndü

Bolu Dağı'nda gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolu geçişinde TIR'ların geçişi kısa süreliğine durduruldu. Karayolları ekipleri tarafından yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 50 santime ulaştıktan sonra yolda biriken karlar temizlendi ve sürücüler yollarına sorunsuz bir şekilde devam etti.

Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Sonrası Ulaşım Normale Döndü
27.01.2024 - 10:55,
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BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde kar yağışı dururken, Karayolları ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmasının ardından ulaşım normale döndü.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı'nda gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. D-100 kara yolu geçişinin Ankara yönü kısa süreliğine TIR'ların geçişine kapatıldı. Gece boyu etkili olan yağışın kesilmesinin ardından, Karayolları ekipleri yol güzergahlarında, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yağıştan sonra Bolu Dağı'nda yeşil alanlarda kar kalınlığı yaklaşık 50 santime ulaştı. Yağışın durmasının ardından yolda biriken karların tamamı temizlenirken, sürücüler de yollarına sorunsuz devam etti.

Kaynak: DHA
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