Bolu Dağı\'nda Sis Etkili

Güncel

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, sürücüler araçları ile ilerlemekte zorlandı.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde bölgede oluşan siste görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler rampalı ve virajlı yolların bulunduğu D-100 geçişinde araçlarıyla güçlükle ilerledi. Sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,