D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkili oluyor.
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce ve Bolu kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Karayolları Kavşağı, Seymenler, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sürücüler yavaş ilerliyor.
Yer yer görüş mesafesinin 30 metreye düştüğü bölgede polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Sis Etkili - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?