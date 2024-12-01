Ankara ile İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.
Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sürücüler, rampalı ve virajlı yolların bulunduğu güzergahta yavaş seyretti.
Karayolları ve trafik ekipleri, geçişi kullanacak sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyardı.
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Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Sis Nedeniyle Ulaşım Zorlaşıyor - Son Dakika
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