Bolu Dağı Tüneli Önceden Ulaşıma Açıldı

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1)DAĞI TÜNELİ ULAŞIMA AÇILDI

BOLU Dağı Tünelinin İstanbul istikametindeki tüpünün uzatılması çalışması nedeniyle 31 Temmuz'da ulaşıma kapatılmasının ardından başlatılan çalışmalar tamamlanarak bitiş tarihinden 12 gün önce ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolunun İstanbul istikametinde Bolu Dağı Tüneli'nin uzatılması için 31 Temmuz'da çalışma başlatıldı. Tünelin 67 metre uzatılması çalışmaları kapsamında otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Tünelin kapalı olması nedeniyle Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bolu Dağı Tünelinin 19 Eylül'de açılması planlanırken karayolları ekiplerinin yoğun mesaisinin ardından inşaat çalışmaları tamamlandı. Bolu Dağı Tünelinin İstanbul yönünün açılış tarihi 12 gün geriye çekilerek akşam saat 20.00'de ulaşıma açıldı. Otoyolun ulaşıma açılmasıyla birlikte ulaşımda normale döndü.