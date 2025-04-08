Bolu'daki Lise Öğrencilerine Üniversite Deneyimi

Örnek proje: Lise öğrencileri üniversite sıralarında

Lise bitmeden üniversiteli oldular

BOLU - Türkiye'de ilk kez Bolu'da başlatılan 17 farklı liseden 12. sınıf öğrencisi olan bin 530 öğrenci, üniversitede derslere girmeye başladı. İngilizce öğretmeni olmak istediğini belirten bir lise öğrencisi, "Çok mantıklı bir proje. Biz de birkaç ay sonra mezun olacağız. Bu proje olmasaydı üniversite ortamında bulunamayacaktık" dedi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi iş birliği yaparak Türkiye'de ilk kez yapılan projeye imza attı. "Gençlik Üniversitesi" adı verilen proje sayesinde nisan ayı boyunca 17 farklı liseden 12. sınıf öğrencisi olan bin 530 öğrenci, üniversite ortamını birebir deneyimleme fırsatı yakaladı. Üniversitede eğitim gören öğrenciler ile aynı derslere giren liseliler, akademik hayatı yakından gözlemledi. Proje ile öğrencilerin meslek seçimlerini daha bilinçli yapmaları hedefleniyor.

"Bu proje olmasaydı, üniversite ortamında bulunamayacaktık"

İngilizce öğretmeni olmak istediğini belirten lise öğrencisi Esra Küspeci, "Çok mantıklı bir proje. Biz de birkaç ay sonra mezun olacağız. Bu proje olmasaydı üniversite ortamında bulunamayacaktık. Üniversite ortamını görmemiz açısında çok faydalı oldu. İngilizce öğretmenliği okumak istiyorum. O bölümün dersine girdim, çok keyifliydi" dedi.

"Gayet verimli bir etkinlik"

Diş hekimi olmak istediğini söyleyen 12. sınıf öğrencisi Hicran Özen ise "Şuanda sabundan parmak yapıyoruz. Eğer Diş Hekimliği Fakültesi'nde okursak, 'Diş yapmayı sevecek miyiz?' bunları öğrenmek istiyoruz. Gayet verimli bir etkinlik" diye konuştu.