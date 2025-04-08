Bolu'daki Lise Öğrencilerine Üniversite Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'daki Lise Öğrencilerine Üniversite Deneyimi

Bolu'da 12. sınıf öğrencileri, 530 kişi ile üniversitede ders almaya başladı. Proje öğrencileri bilinçlendiriyor.

08.04.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Örnek proje: Lise öğrencileri üniversite sıralarında

Lise bitmeden üniversiteli oldular

BOLU - Türkiye'de ilk kez Bolu'da başlatılan 17 farklı liseden 12. sınıf öğrencisi olan bin 530 öğrenci, üniversitede derslere girmeye başladı. İngilizce öğretmeni olmak istediğini belirten bir lise öğrencisi, "Çok mantıklı bir proje. Biz de birkaç ay sonra mezun olacağız. Bu proje olmasaydı üniversite ortamında bulunamayacaktık" dedi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi iş birliği yaparak Türkiye'de ilk kez yapılan projeye imza attı. "Gençlik Üniversitesi" adı verilen proje sayesinde nisan ayı boyunca 17 farklı liseden 12. sınıf öğrencisi olan bin 530 öğrenci, üniversite ortamını birebir deneyimleme fırsatı yakaladı. Üniversitede eğitim gören öğrenciler ile aynı derslere giren liseliler, akademik hayatı yakından gözlemledi. Proje ile öğrencilerin meslek seçimlerini daha bilinçli yapmaları hedefleniyor.

"Bu proje olmasaydı, üniversite ortamında bulunamayacaktık"

İngilizce öğretmeni olmak istediğini belirten lise öğrencisi Esra Küspeci, "Çok mantıklı bir proje. Biz de birkaç ay sonra mezun olacağız. Bu proje olmasaydı üniversite ortamında bulunamayacaktık. Üniversite ortamını görmemiz açısında çok faydalı oldu. İngilizce öğretmenliği okumak istiyorum. O bölümün dersine girdim, çok keyifliydi" dedi.

"Gayet verimli bir etkinlik"

Diş hekimi olmak istediğini söyleyen 12. sınıf öğrencisi Hicran Özen ise "Şuanda sabundan parmak yapıyoruz. Eğer Diş Hekimliği Fakültesi'nde okursak, 'Diş yapmayı sevecek miyiz?' bunları öğrenmek istiyoruz. Gayet verimli bir etkinlik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlik, Türkiye, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'daki Lise Öğrencilerine Üniversite Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler
4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
Türkiye’nin en garip mahallesi Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın
Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı

16:47 Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum Trump: Çin anlaşma istiyor, onların aramasını bekliyorum
16:16 Türkiye’nin en garip mahallesi Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın Türkiye'nin en garip mahallesi! Bebekler engelli doğuyor, muhtar dahil herkes şaşkın
16:09 Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı Limon ihracatındaki kısıtlama kaldırıldı
15:14 Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı Altın fiyatları düştü, vatandaş soluğu kuyumcularda aldı
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir
22:25 Netanyahu: Suriye’de Türkiye ile çatışma istemiyoruz Netanyahu: Suriye'de Türkiye ile çatışma istemiyoruz
22:10 Trump’ın gümrük tarifeleri nedeniyle dünya borsaları yerle bir oldu Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle dünya borsaları yerle bir oldu
21:57 Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı
21:54 İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş İBB, milyonlarca liralık ihaleleri sokak arasındaki dükkanlara vermiş
21:42 Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı Çekicinin açık kasasında çocuk taşıdı
21:22 Herkes bu pozisyonu tartışıyor Beşiktaş penaltı bekledi Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
21:11 Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının saati değişti
21:05 Mikrofonu açık unutan CHP’li başkan vekili, partililerine küfür etti Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti
21:00 4 günde 2 kez atıldı Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti 4 günde 2 kez atıldı! Tayyip Talha, Kasımpaşa maçında gördüğü kırmızı kartla tarihe geçti
20:58 Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler Apart dairede vahşet: Hamile kadın ile yanındaki adamı öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 17:05:04. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'daki Lise Öğrencilerine Üniversite Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement