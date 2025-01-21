Bolu'daki Yangın için Vasiyet

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(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangına ilişkin olarak, "Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan orman yangınına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."