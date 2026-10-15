Bolu Valisi Aydın, Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti - Son Dakika
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Bolu Valisi Aydın, Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti

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Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'e nazik ziyareti dolayısıyla teşekkür etti. Tokel'in Vali Aydın'a gerçekleştirdiği ziyarette, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk de eşlik etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bolu Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Tokel'in Vali Aydın'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Ziyarette Tokel'e, Bolu 2. Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk'ün de eşlik ettiği ifade edildi.

Paylaşımda, Vali Aydın'ın nazik ziyareti dolayısıyla Tokel'e teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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