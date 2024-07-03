Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Polonya'da Şehir Günleri'ne katıldı

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın kardeş belediyesi olan Polonya'nın Bialystok Belediyesi'nin kuruluş kutlamaları olan 'Şehir Günleri'ne katıldı. Başkan Eşki, yıllar önce başlayan kardeş şehir ilişkilerini daha güçlü Bornova hedefi doğrultusunda geliştirmek istediklerini söyledi.

İki kent arasında ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, Bornova'yı uluslararası arenada daha da tanınır hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette kültür, sanat ve spor gibi farklı alanlardaki projeler ve faaliyetler konuşuldu. Başkan Eşki, Bialystok'ta Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve ödül alan ulaşım, müzecilik, şehir planlaması ile ilgili çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve çocuklara bilimi sevdirmek için kurulan merkez içindeki aile, çocuk ve okullara yönelik aktivite alanlarını yerinde inceleyen Başkan Eşki, kentin toplu ulaşım ağlarına ilişkin detaylı bir çalışmaya da katıldı.

Bornova'nın tanınırlığını artıracağız

Bialystok Belediye Başkanı Tadeus Truskolaski'yi 9 Eylül kutlamaları için İzmir'e davet eden Eşki, yıllar önce başlatılan kardeş şehir ilişkilerini daha da geliştirmek istediklerini söyledi. Eşki, "Güçlü Bornova için çıktığımız yolda kentimizi uluslararası arenada da tanınır hale getirmek en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Bialystok kentinde AB tarafından desteklenen ve ödül alan pek çok çalışmayı yerinde görme fırsatı bulduk. Bornovamıza yarar sağlayacak çok önemli temaslar gerçekleştirdik" dedi.

Bornova'ya davet

Başkan Eşki'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bialystok Belediye Başkanı Tadeus Truskolaski, "Burada bulunmanız nedeniyle çok mutluyum. İki kardeş belediye olarak ilişkilerimizin artarak devam etmesini diliyorum. Bir dahaki sefere Bornova'da görüşmek üzere" diye konuştu.

Varşova Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Başkan Eşki, daha sonra başkent Varşova'ya geçerek Türkiye'nin Varşova Büyükelçi Rauf Alp Denktaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Bornova'ya sanat, spor ve eğitim gibi alanlarda sağlanabilecek katkılar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.