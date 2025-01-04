Bornova Belediyesi Kıbrıs Parkı'nın Açılışını 27 Ocak'ta Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi Kıbrıs Parkı'nın Açılışını 27 Ocak'ta Yapacak

Geniş Video İzle

Bornova Belediyesi atıl durumdaki park alanını Kıbrıs Parkı olarak yeniden düzenleyecek. Parkta KKTC’nin Kurucu Lideri Rauf Denktaş, Kıbrıs Barış Harekatı’nın mimarı Bülent Ecevit ve Kıbrıs Şehitleri anısına dikilecek anıtlar yer alacak.

04.01.2025 10:29  Güncelleme: 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Bornova Belediyesi atıl durumdaki park alanını Kıbrıs Parkı olarak yeniden düzenleyecek. Parkta, KKTC'nin Kurucu Lideri Rauf Denktaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı Bülent Ecevit ve Kıbrıs Şehitleri anısına dikilecek anıtlar yer alacak.

İzmir'in Bornova ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde Hürriyet, Barbaros ve Türkay Caddeleri'nin kesişim noktasında, mevcut atıl durumdaki park alanı Kıbrıs Parkı olarak yeniden düzenlenecek. Bornova Belediyesi tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında parkta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın büstü yer alacak. Ayrıca, Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı Bülent Ecevit ile Kıbrıs Şehitleri'nin isimlerinin bulunduğu anıtlar dikilecek. Parkın içinde "Napan Kafe" adıyla mahalle sakinlerinin vakit geçirebileceği bir kafeterya da hizmet verecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, park alanında yaptığı incelemelerde vatandaşlarla bir araya gelerek projeyi tanıttı. Eşki, "Kıbrıs bizim için çok önemli. Bu mücadeleyi ve insanlarımızın güveni ve huzuru için şehit olan kahramanlarımızı unutturmamak adına bu parkı yapıyoruz. Orada yaşananları her fırsatta gelecek kuşaklara anlatmamız gerekiyor. 27 Ocak'ta Rauf Denktaş'ın doğum gününde parkın açılışını yapmayı planlıyoruz. O gün Kıbrıs'tan laleler getirecek, Bornova'dan Lefkoşa'ya Denktaş'ın anıtına laleler göndereceğiz. Bu gelenekle ana ve yavru vatan arasındaki bağı her yıl güçlendireceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Kıbrıs Barış Harekatı, Yerel Haberler, Bülent Ecevit, Rauf Denktaş, Bornova, Güncel, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Kıbrıs Parkı'nın Açılışını 27 Ocak'ta Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
09:48 ’’Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak’’ iddiası ''Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak'' iddiası
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
14:27 Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü
14:25 Sigara ve alkole ÖTV zammı Sigara ve alkole ÖTV zammı
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
14:11 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda
14:09 Toki’nin taksit tutarları değişti Toki'nin taksit tutarları değişti
14:06 Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
14:05 Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması
13:48 Zeynep Tokuş’un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor Zeynep Tokuş'un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor
13:37 Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı
13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 11:22:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi Kıbrıs Parkı'nın Açılışını 27 Ocak'ta Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.