Bornova Belediyesi Kıbrıs Parkı'nın Açılışını 27 Ocak'ta Yapacak

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi atıl durumdaki park alanını Kıbrıs Parkı olarak yeniden düzenleyecek. Parkta, KKTC'nin Kurucu Lideri Rauf Denktaş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı Bülent Ecevit ve Kıbrıs Şehitleri anısına dikilecek anıtlar yer alacak.

İzmir'in Bornova ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde Hürriyet, Barbaros ve Türkay Caddeleri'nin kesişim noktasında, mevcut atıl durumdaki park alanı Kıbrıs Parkı olarak yeniden düzenlenecek. Bornova Belediyesi tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında parkta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın büstü yer alacak. Ayrıca, Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarı Bülent Ecevit ile Kıbrıs Şehitleri'nin isimlerinin bulunduğu anıtlar dikilecek. Parkın içinde "Napan Kafe" adıyla mahalle sakinlerinin vakit geçirebileceği bir kafeterya da hizmet verecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, park alanında yaptığı incelemelerde vatandaşlarla bir araya gelerek projeyi tanıttı. Eşki, "Kıbrıs bizim için çok önemli. Bu mücadeleyi ve insanlarımızın güveni ve huzuru için şehit olan kahramanlarımızı unutturmamak adına bu parkı yapıyoruz. Orada yaşananları her fırsatta gelecek kuşaklara anlatmamız gerekiyor. 27 Ocak'ta Rauf Denktaş'ın doğum gününde parkın açılışını yapmayı planlıyoruz. O gün Kıbrıs'tan laleler getirecek, Bornova'dan Lefkoşa'ya Denktaş'ın anıtına laleler göndereceğiz. Bu gelenekle ana ve yavru vatan arasındaki bağı her yıl güçlendireceğiz" dedi.