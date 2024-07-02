Bornova'da 127 Kişiye Kumar Cezası - Son Dakika
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Bornova'da 127 Kişiye Kumar Cezası

Bornova\'da 127 Kişiye Kumar Cezası

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan operasyonda, 2 ayrı iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 127 kişiye toplam 815 bin 975 TL ceza kesildi. İşletmeler mühürlendi ve kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu. İşletme sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

02.07.2024 13:28
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İZMİR'in Bornova ilçesinde 2 ayrı iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 127 kişiye toplam 815 bin 975 TL ceza kesildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Naldöken ve Beşyol mahallelerinde kumar oynandığı belirlenen 2 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. 27 kişiye toplam 815 bin 975 TL ceza kesildi. İşletmeler mühürlendi, kumar oynamak için kullanılan materyallere de el koyuldu. İşletme sahipleri E.Ç ile C.D. hakkında, 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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